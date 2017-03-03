NBA》雷霆就是投不進 總教練：那就守好
2017/03/03 22:32
雷霆總教練唐納文。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕雷霆今日作客拓荒者，原本帶著領先進入第四節，但當家球星魏斯布魯克（Russell Westbrook）卻在末節熄火，反被打出16：0的攻勢，最終以109：114慘遭拓荒者逆轉，也終止4連勝。
對於第四節11投2中，魏斯布魯克認為那些出手都是平時會投進的球，但今天就是進不了，對此他表示：「我只是失去準心，這並不代表什麼，明天還有比賽，我會準備好自己。」
對於子弟兵末節手感低迷，雷霆總教練唐納文（Billy Donovan）對此做出結論：「如果進攻頻頻得不了分，那就要確實做好防守。」
魏斯布魯克。（美聯社）
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