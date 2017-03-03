經典賽》與林哲瑄相撞險傷肋骨 高國輝：當下感覺無法呼吸
2017/03/03 22:22
高國輝。（特派記者羅志朋攝）
〔特派記者羅志朋／南韓首爾報導〕今天經典賽公辦熱身賽，台灣隊首次在高尺巨蛋實戰，與韓職二軍警察廳進行公辦熱身賽，最終兩隊4：4握手言和，比賽中，外野手高國輝和林哲瑄因守備相撞，高國輝傷退，所幸並無大礙。
還原當時狀況，6局下警察廳打者林智烈從郭俊麟手中擊出右外野方向安打，中外野手林哲瑄和右外野手高國輝為了要處理落地彈高的球，兩人相撞，高國輝傷退，這一球形成場內全壘打，由張正偉接替守備。
高國輝表示，撞到左側腹部肋骨當下感覺無法呼吸，賽後覺得有點緊緊的，但不會痛，應該沒什麼問題，最近比賽感覺愈來愈好，希望下一場熱身賽可以繼續下場。
高國輝笑說，被撞到時，原本他還想繼續打，沒想到看到張正偉上來守備，今天第一次處理平飛落地球，下一戰他會更注意。
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