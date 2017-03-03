中職》恰恰、大王攜手代言 互尬RAP頻笑場（影音）

〔記者郭羿婕／台北報導〕彭政閔曾是中職最接近四割（4成打擊率）的男人，王柏融則是新一代四割男，兩大球星不只攜手出征台日職棒對抗賽，也一起為知名零食品牌代言，兩人拍廣告、挑戰唱RAP的影片今天釋出，頻頻笑場十分逗趣，還不忘向對方嗆聲。

38歲的「恰恰」彭政閔、23歲的「大王」王柏融日前代表中職聯隊出征，分別扛起四棒和三棒重任，兩人對付日本強投都很有一套，恰恰向來在國際賽總有穩定高檔的好表現，大王則在這次台日對抗賽一戰成名，驚豔日本球界。

彭政閔2008年以3成91打擊率締造中職單季最高紀錄，但無緣成為台灣首位「四割男」是他心中最大遺憾之一；直到去年，中職終於誕生四割男，還一口氣被王柏融、蔣智賢、林泓育3人創新頁，而大王也有機會挑戰恰恰沒完成的旅外夢。

相差15歲的兩代強打雙雙獲知名零食廠商青睞，一起代言玉米片餅乾，也很有話題，恰恰、大王先前拍攝廣告片時已碰頭，業者預計下週舉辦代言活動，也將讓兩位人氣球星同台亮相。

★兩人拍廣告挑戰RAP片段

彭政閔：

王柏融：