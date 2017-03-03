經典賽》江少慶飆速152公里 自評變化球要再調整
2017/03/03 22:43
台灣隊先發投手江少慶。（特派記者羅志朋攝）
〔特派記者羅志朋／南韓首爾報導〕3月7日台灣隊首戰對以色列，江少慶、陳冠宇、郭俊麟都有機會擔任先發投手，今天對警察廳的公辦熱身賽，3投都登板試刀，總教練郭泰源表示，對以色列先發投手未定，回去要再和教練團討論。
今天江少慶最快球速152公里，前兩局被敲1安未失分，3局下遭遇亂流，被敲3安、外帶2保送，失2分，留下一出局滿壘局面後退場，由陳冠宇登板中繼，他飆出2K解圍，另有1保送，失1分記在江少慶帳上。
郭總認為，江少慶第1次投3局，有點心急，相信下一場會更好；江少慶表示，前兩局投得很順，第3局以為可以順利解決，沒想到會出現大局，跟體力下滑沒關係，「這一場球速不錯，變化球還要再調整。」
陳冠宇中繼1.2局狂飆5K、未失分，表現精彩，他說，這一場比賽用球感覺沒有之前滑，可能球有上蠟，大聯盟做一些調整，讓球不會那麼滑，投起來滿順手的，但關鍵時刻變化球投起來感覺「空空的」，還要再調整。
郭俊麟中繼2.2局失1分，飆出4K，他說，其實今天在牛棚丟的感覺不好，但上場投球比預期好很多，特別是曲球，之前曲球都投不進好球帶，這一場能投到好球帶或邊邊角角。
中繼投手陳冠宇。（特派記者羅志朋攝）
中繼投手郭俊麟。（特派記者羅志朋攝）
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