MLB》胡智為狀況超火 6上6下奪救援成功

胡智為。（美聯社）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕光芒隊台灣投手胡智為熱身賽二度登板，救援2局沒有被敲安打，飆出2次三振，拿下首次救援成功，率隊以5：2擊敗老虎，連續2場出賽無失分、連續解決9名打者。

胡智為8局上3分領先登板，先讓Jason Krizan滾球出局，再讓John Hicks、Argenis Diaz飛球出局，3上3下；9局上，胡展現三振能力，連續K掉Mike Gerber、拉克（David Lough），再讓Brett Pill飛球出局，6上6下完美救援。

胡智為總計投2局，沒被敲安也沒有保送，無失分，還飆出2次三振。春訓2場總計3局，同樣沒被敲安也沒有保送，狀況非常好。