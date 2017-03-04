網球》杜拜網球賽 穆雷、沃達斯科爭冠
2017/03/04 08:30
穆雷。（路透社）
〔體育中心／綜合報導〕杜拜網球賽進行到決賽，瓦林卡（Stan Wawrinka）、費德爾（Roger Federer）分別在首輪及次輪相繼出局後，世界球王穆雷（Andy Murray）穩穩挺進決賽，將與西班牙老將沃達斯科（Fernando Verdasco）爭冠。
穆雷在準決賽中以7：5、6：1直落二輕鬆擊敗普耶（Lucas Pouille），整個賽程下來穆雷僅在8強賽與柯爾施勒柏（Philipp Kohlschreiber）的對決中失了一盤，其他皆直落二拿下勝利。穆雷賽後表示：「其實我認為今天的狀況沒有很好，昨天的三盤大戰讓我的腿有些疲憊，所以我將主力放在發球上。」
世界排名35的沃達斯科（Fernando Verdasco）也不容小覷，一路上擊敗了在澳網五盤激戰拍落壞小子的義大利好手塞皮（Andreas Seppi）、法國「跳跳虎」蒙菲爾斯（Gael Monfils）。穆雷及沃達斯科生涯交手13次，沃達斯科僅拿下一次勝利。
沃達斯科。（歐新社）
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