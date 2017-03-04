經典賽》台灣守備是罩門 警察廳教頭：陳冠宇是危險人物

陳冠宇。（資料照，特派記者羅志朋攝）

〔特派記者羅志朋／南韓首爾報導〕昨天（3月3日）台灣隊和韓職二軍警察廳公辦熱身賽，雙方4:4握手言和，警察廳總教練柳承安，過去曾3度帶韓職聯隊來台打冬盟，對台灣球員還算熟悉，柳承安認為，守備是台灣隊的罩門，同時他視左投陳冠宇為「危險人物」。

昨天兩場公辦熱身賽有許多韓媒到場，晚場台灣和警察廳打完，賽後韓媒問柳承安對台灣隊的看法。

柳承安表示，台灣隊守備和以色列一樣，水準一般，守備或許是台灣隊的罩門，他建議南韓可以針對這一點適度「攻擊」，另外，捕手（鄭達鴻）傳球阻殺似乎不太好；昨鄭達鴻擔任台灣隊先發捕手，對方發動兩次盜壘都成功。

這一支台灣隊擁有林智勝、蔣智賢、林益全、高國輝、胡金龍等強打，不過柳承安認為，過去台灣打者擁有強力power，但現在感覺不出有這樣的特色，「台灣隊打線確實不強。」他強調，台灣隊實力較弱，經典賽在A組被淘汰的可能性最高。

昨天台灣隊前3任投手依序為江少慶、陳冠宇、郭俊麟，其中江少慶投2.1局失3分，陳冠宇投1.2局無失分，狂飆5K，郭俊麟投2.2局被敲出一支場內全壘打失1分，飆4K，3人都有可能先發首戰以色列。

柳承安說，江少慶、陳冠宇、郭俊麟都是很好的投手，特別是陳冠宇，球的尾勁非常好，實際交手要對付他，真的非常難纏，只是從旁邊看他投球，就能聽到球像刮風一樣有尾勁，是「危險人物」，對南韓只要有2至3名這樣的好投手登板，勢必陷入苦戰。