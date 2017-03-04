NBA》當勇士2小時爽賺1281萬 卡德隆將加盟老鷹
2017/03/04 08:01
卡德隆（右）。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕前湖人後衛卡德隆（Jose Calderon）原本與勇士簽約，但不到2小時就遭到釋出，而勇士改簽巴恩斯（Matt Barnes），根據《ESPN》記者史坦恩（Marc Stein）報導，老鷹將在明天簽下卡德隆，補強板凳深度。
卡德隆在2月底被湖人買斷合約釋出，勇士有意與其簽約，不過杜蘭特（Kevin Durant）卻受傷，將休養4週，勇士決定改簽巴恩斯頂替，而勇士當時已經與卡德隆有口頭協議，為了履行承諾，仍和他簽約，並在1小時59分鐘後釋出，並付給卡德隆41.5萬美元（約新台幣1281萬）的薪水。
卡德隆本季為湖人出賽24場，場均3.3分、2.1助攻，老鷹控衛只有施洛德（Dennis Schroder）與迪藍尼（Malcolm Delaney）2人，卡德隆的加盟將增加板凳深度，季後賽再添一名可用之兵。
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