中職》王柏融若挑戰日職 日球迷預測這些成績

王柏融。（資料照，特派記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕王柏融在台日對抗賽一戰成名，吸引日本媒體熱烈關注，預測未來可能在日職看到這位台灣的大王，日本網友也紛紛預測如果王柏融在日職可能繳出的成績。

不少網友都認為會有3成打擊率，誇張一點的像是0.364、29轟、115打點，較保守則是0.310、10轟、65打點，有網友分析，王柏融是真貨，因為他對變化球應對有一套，在日職的打擊率不會太差，不過守備感覺一般般。

還有人認為王柏融有點像是南韓國民打者李承燁，他在韓職14年平均打擊率是0.304，日職8年0.257，但也有人看衰認為，日本的球比較不會飛，可能只有0.280打擊率、11轟；還有人說，考量到呂明賜的案例，比較希望看到王柏融挑戰大聯盟。