網球》延續絕佳狀態 蠻牛力拚墨西哥公開決賽
2017/03/04 10:15
納達爾。（路透社）
〔體育中心／綜合報導〕以第2種子之姿參加墨西哥電信公開賽的西班牙蠻牛納達爾（Rafael Nadal）延續澳網絕佳狀態，挺進準決賽，整場賽事皆直落二輕鬆拿下勝利，將在準決賽中與克羅埃西亞選手西利奇（Marin Cilic）對壘。
曾拿下這場賽事2次冠軍的蠻牛在8強賽中面對日本小將西岡良仁，首盤打到搶7，花了將近2小時才以7：6、6：3將對手拍落，整場比賽發出5記愛司球，一發得分率達81％。納達爾賽後說道：「前幾輪比賽我打得不錯，很開心今天也能克服困境。」
準決賽另一邊是由澳洲「壞小子」基里奧斯（Nick Kyrgios）及美國好手奎利（Sam Querrey）爭奪決賽門票，這次兩人都來勢洶洶，基里奧斯在8強戰以7：6、7：5擊敗頭號種子喬科維奇（Novak Djokovic）；奎利更是在次輪以6：2、6：3打敗世界排名11的高芬（David Goffin），接著再直落二拍落世界排名第9的提姆（Dominic Thiem），看來準決賽將相當有看頭。
奎利。（歐新社）
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