日職》廖任磊練投受注目 巨人監督讚像大聯盟強投奎托
2017/03/04 08:45
廖任磊在春訓表現不俗。（資料照，記者陳志曲攝）
〔記者張浩群／綜合報導〕台灣「巨」投廖任磊隨著巨人一軍遠征札幌，今天有機會在與火腿的熱身賽中登板。而他昨天在牛棚練投時，被在一旁觀察的監督高橋由伸稱讚，投球像極大聯盟巨人強投奎托（Johnny Cueto），是右打者最討厭的那一型。
去年以第7指名加盟巨人的廖任磊在春訓表現出色，兩場分組熱身賽共投2局無失分，最快飆出149公里，獲得巨人監督高橋由伸的肯定，隨即被拉上一軍，希望能藉由熱身賽觀察廖的表現。
廖任磊昨天在札幌巨蛋室內練習場進行練投，投了約16球，而監督高橋由伸則在一旁觀察，他認為廖任磊很像大聯盟巨人強投奎托，是右打者最討厭的那一型。
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