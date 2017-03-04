日職》櫻花妹票選十大帥哥 2名巨人球星上榜

大谷翔平被票選為日職最帥球員。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕日本媒體今天公布2017年日本職棒帥哥調查的結果，經由500名女性球迷票選，日本火腿投打二刀流的大谷翔平取得壓倒性勝利，陽岱鋼所屬的巨人隊則有2名球員上榜。

此外，還有1000名男女球迷票選誰最有可能跟藝人、主播閃電結婚，大谷翔平同樣高居榜首，巨人隊則有3名球員高居前10名。

女球迷票選十大帥哥

（1）大谷翔平（火腿）１４０人

（2）坂本勇人（巨人）２４人

（3）山田哲人（養樂多）１１人

（4）小林誠司（巨人）９人

（4）浅尾拓也（中日）９人

（4）藤浪晋太郎（阪神）９人

（7）斎藤佑樹（火腿）８人

（7）鳥谷敬（阪神）８人

（9）中田翔（火腿）７人

（10）柳田悠岐（軟銀）６人

最可能與藝人主播閃婚：

（1）大谷翔平（火腿）１８３人

（2）坂本勇人（巨人）７７人

（3）山田哲人（養樂多）５９人

（4）藤浪晋太郎（阪神）２５人

（5）斎藤佑樹（火腿）１５人

（5）鈴木誠也（廣島）１５人

（7）菅野智之（巨人）１４人

（8）西川遥輝（火腿）８人

（8）野村祐輔（廣島）８人

（10）小林誠司（巨人）６人