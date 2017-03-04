NBA》打滿20年！諾威斯基明年不言退
2017/03/04 09:34
諾威斯基。（資料照，法新社）
〔記者張浩群／綜合報導〕38歲老將「德國坦克」諾威斯基（Dirk Nowitzki）季初與小牛續約2年，但他能否能打滿20個球季仍是未知數，但他今天受訪時表示，他要繼續打下去，考慮打到40歲再退休。
「20是一個偉大的數字。」諾威斯基表示，能在一支球隊打滿20年是相當了不起的成就，布萊恩（Kobe Bryant）做到了，自己也想完成這項里程碑，「我的目標是從20歲打到40歲。」並盼望下個賽季不會再因為傷勢所困擾。
諾威斯基曾率隊奪下隊史首座總冠軍，並13次入選明星賽，無疑是小牛隊史傳奇人物和精神領袖，目前生涯場均21.8分7.8籃板2.5助攻，本季更有望完成生涯30000分的里程碑。
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