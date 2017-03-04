MLB》史上唯一 這位洋基球員在中國出生

金曼目前仍是唯一在中國出生的大聯盟球員。（取自coolsandiegosights）

〔體育中心／綜合報導〕金鶯在2015年以小聯盟合約簽下許桂源，成為美職史上首位中國籍球員，這次經典賽將代表中國隊出征。翻開大聯盟歷史，只有一位在中國出生的球員上過大聯盟。

1892年，兩名傳教士在中國天津生下金曼（Harry Kingman），由於父親在1899年成為波莫納學院的牧師，金曼回美國加州入學打棒球，並在1914年與華盛頓參議員隊簽下大聯盟合約。

金曼在登上大聯盟之前，先被交易到洋基隊，原本是名一壘手，但總教練嘗試讓他轉型成投手，沒有成功，最後只在1914年7-8月三度代打，3打數無安打，大聯盟生涯以打擊率0結束，只有獲得1次保送。

金曼目前仍是唯一在中國出生的大聯盟球員，目前效力於紅人的布萊斯（Austin Brice），雖然是在香港出生，但1992年的香港仍是英國的殖民地，直到1997年才回歸中國。

大聯盟近年來致力於讓棒球在中國發展，設立三間棒球學院透過獎學金吸引當地球員就讀，亞洲區副總裁Jim Small表示，希望棒球學院在未來5年能夠出產至少10名小聯盟球員。

許桂源是美職首位中國籍球員。（取自金鶯官方推特）