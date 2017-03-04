NBA》25記三分狂轟老鷹 騎士締聯盟新紀錄

厄文（右）。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今天騎士作客老鷹，厄文（Kyrie Irving）砍下43分，詹皇詹姆斯（LeBron James）也拿下38分、13籃板，率領騎士以135：130擊敗老鷹。

騎士首節就拿下39分，全隊上半場三分球23投14中，整場比賽46投25中，刷新去年底火箭24記的聯盟紀錄，詹皇10投6中，厄文也8投5中，全隊大秀三分球。

老鷹今天表現也不差，上半場命中率55.6%。小哈達威（Tim Hardaway Jr.）三分球9投5中，整場比賽拚了36分，創下生涯新高，米爾賽普（Paul Millsap）也拿下27分，

周四才加盟騎士的澳洲中鋒柏格特（Andrew Bogut）並未上場，教練泰倫魯（Tyronn Lue）表示目前尚未決定要如何運用柏格特。

小哈達威。（美聯社）