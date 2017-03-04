告別中華台北！經典賽門票印「台灣」 球迷超興奮

2017世界棒球經典賽門票上，印出「台灣」的韓文字樣「대만」。（圖擷自Imgur）

〔即時新聞／綜合報導〕2017年世界棒球經典賽（WBC）6日將於韓國首爾開打，特別的是，此次的經典賽門票上，「台灣隊」有別與過往的「中華台北」參賽名稱，而是用「대만（台灣）」，讓球迷好興奮！

有球迷表示，早在2014年的仁川亞運棒球賽的門票上，就用韓文寫「台灣」了！（圖擷取自PTT）

台灣隊將在9日對上韓國，其經典賽的門票中，除了顯示基本的比賽日期、座位，在我國「參賽國家」的名稱中，並非用「中華台北」，而是用韓文寫著「대만（台灣）」；據悉，該門票是由主辦單位大聯盟授權印製的門票，意及大聯盟是以「台灣」稱呼我們。

其實不只是門票上稱「台灣」，WBC官方網頁上的比賽隊伍也是寫「台灣」，而非中華台北；而對於這樣的「正名」，讓球迷超興奮，還有球迷表示，其實早在2014年的仁川亞運棒球賽的門票上，就用韓文寫「台灣」了！