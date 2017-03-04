NBA》林書豪陷犯規麻煩僅得7分 爵士主場痛宰爐主籃網

林書豪（左）今天僅攻下7分，而希爾（右）則攻下本季新高的34分。（今日美國）

〔記者張浩群／綜合報導〕籃網今作客鹽湖城出戰爵士，全隊嚴重熄火，僅中鋒羅培茲（Brook Lopez）和替補大前鋒艾西（Quincy Acy）得分來到雙位數，反觀爵士5人得分上雙，希爾（George Hill）攻下本季新高的34分，率隊終場以112：97擊敗籃網，順利中止2連敗。籃網台裔後衛林書豪因為陷入犯規麻煩，僅上場16分鐘吞下5次犯規，6投3中繳出7分、3籃板、2助攻的成績單。

爵士此役一路領先籃網，希爾、菲佛斯在上半場聯手挹注32分，而全隊砍進6記三分彈，半場以60：51領先籃網，而進入下半場，籃網仍攻守仍未有起色，持續被爵士拉開分數，更一度落後到23分，爵士終場以112：97輕鬆擊敗籃網。

爵士先發5虎得分上雙，希爾攻下全場最高的34分、另有7助攻2籃板，菲佛斯繳出19分、12籃板雙十表現；籃網方面以替補大前鋒艾西18分最佳，而羅培茲則有17分、5籃板進帳。