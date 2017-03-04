NBA》復原趕進度 騎士神經刀有望2周內歸隊

史密斯（右）。（資料照。USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕騎士隊在交易截止日之後透過招募被買斷球員來針對現有陣容的缺失進行補強。騎士「神經刀」史密斯（J.R. Smith）在去年底因為手部骨折進行治療並且休養多時，已經在近日展開訓練並且跟隨球隊到各個客場參與比賽，種種跡象顯示他能出賽的日子應該不遠了。

總教練泰倫魯（Tyronn Lue）表示，史密斯即將在10天至2星期內歸隊，「很多人都跟我說他的狀況不錯，我也看到了他昨日一場很棒的訓練，所以我們當然希望他能夠儘速的歸隊。」

在史密斯及洛夫回歸前，騎士補進了D.威廉斯（Deron Williams）以及柏格特（Andrew Bogut），總教練勢必需要時間讓球隊磨合，產生良好的化學反應。