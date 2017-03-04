NBA》差1助攻追平張大帥 魏少再砍鬼神數據
2017/03/04 12:59
魏斯布魯克無緣完成本季第31次大三元。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕雷霆今天以111：118敗給太陽，「新雷帝」魏斯布魯克（Russell Westbrook）轟下48分成空響，不過他生涯第4度連續3場飆破40分，是繼2011-2012年湖人退役球星布萊恩（Kobe Bryant）之後，首位完成這項壯舉的球員。
魏斯布魯克今天攻下48分、17籃板、9助攻，差1助攻就能追平「上古神獸」張伯倫保持的單季次多31場「大三元」紀錄，而他連續4場得分破40分，成為史上第9位完成這項紀錄的球員，也是布萊恩之後的第一人。
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