中職》誇張！到立德球場比賽 要自己灑水整理場地

到立德球場比賽，富邦悍將自己灑水。（記者徐正揚攝）

〔記者徐正揚／高雄報導〕要來高雄市立德棒球場比賽的球隊，請先做好賽前自己整理場地的心理準備。

由高雄市政府主辦的2017年港都盃跨聯盟交流賽，今天進入倒數第2日賽事，首次加入的富邦悍將下午1點在立德迎戰斗山熊，球隊約在12點前抵達，完成熱身後發現內野塵沙漫天，想請場務人員整理場地卻找不到人。

鑒於太陽很大，未鋪設草皮的內野非常乾燥，比賽又開打在即，富邦張家浩、鄭兆行、林宗男等教練決定自己「下海」，帶著防護員等球團人員走進內野拿起水管開始灑水，眾人忙了快10分鐘，才有小球員放下手機進場幫忙。

斗山熊隊跑者1局上撲進三壘，宛如推土機般鏟起大量沙土。（記者徐正揚攝）