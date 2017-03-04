中職》誇張！到立德球場比賽 要自己灑水整理場地
2017/03/04 13:02
到立德球場比賽，富邦悍將自己灑水。（記者徐正揚攝）
〔記者徐正揚／高雄報導〕要來高雄市立德棒球場比賽的球隊，請先做好賽前自己整理場地的心理準備。
由高雄市政府主辦的2017年港都盃跨聯盟交流賽，今天進入倒數第2日賽事，首次加入的富邦悍將下午1點在立德迎戰斗山熊，球隊約在12點前抵達，完成熱身後發現內野塵沙漫天，想請場務人員整理場地卻找不到人。
鑒於太陽很大，未鋪設草皮的內野非常乾燥，比賽又開打在即，富邦張家浩、鄭兆行、林宗男等教練決定自己「下海」，帶著防護員等球團人員走進內野拿起水管開始灑水，眾人忙了快10分鐘，才有小球員放下手機進場幫忙。
斗山熊隊跑者1局上撲進三壘，宛如推土機般鏟起大量沙土。（記者徐正揚攝）
相關新聞
- 中職》王柏融若挑戰日職 日球迷預測這些成績
- 中職》恰恰、大王攜手代言 互尬RAP頻笑場（影音）
- 中職》3局鯨吞5分定勝負 統一獅輕取樂天巨人對韓沒輸過
- 中職》王則鈞多練2個球路 希望站穩一軍中繼
- 中職》陳江和術後復原佳 開季亮相沒問題
推薦新聞
-
中職》誇張！到立德球場比賽 要自己灑水整理場地2017/03/04 13:02
-
NBA》差1助攻追平張大帥 魏少再砍鬼神數據2017/03/04 12:59
-
經典賽》你絕對想不到！ A組安打王在台灣隊2017/03/04 12:43
-
NBA》林書豪陷犯規麻煩僅得7分 爵士主場痛宰爐主籃網2017/03/04 12:27
-
網球》杜拜網球賽 穆雷、沃達斯科爭冠2017/03/04 08:30