經典賽》史上最強中國壓出大聯盟王牌 熱身賽還是輸

陳用彩是前皇家隊王牌。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕中國今天與歐力士一軍打公辦熱身賽，首度推擁有17年大聯盟資歷的前皇家王牌陳用彩先發，總計2局失掉2分，中國打線全場僅敲4支安打，終場以2：5輸球。

陳用彩已於2015年5月27日宣布引退，在中國力邀之下再度復出，距離上次在高強度賽事中登板得追溯至600多天前的2015年5月15日，此役擔綱先發格外獲得注目。

陳用彩首局被西野真弘、羅密洛（Stefen Romero）敲兩支長打，失掉1分，2局下再被大城滉二，並靠飛球上三壘，隨後大城大膽盜本壘成功，讓陳用彩失掉第2分，此役總計2局37球，被敲3支安打，都是長打，另有2次三振，失掉2分，最快球速135公里。

中國前4局0：4落後，5局上總算突破歐力士封鎖，3A打者王喬伊獲得保送上壘，孟偉強擊出二壘安打回分數，再靠暴投與滾地球跑回第2分，2分都是棒打有9年大聯盟資歷的寇可（Phil Coke）。

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