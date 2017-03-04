HBL》永仁不懼高！打退滬江「長人陣」 校史4度闖冠軍戰

陳千惠（左）。（記者劉信德攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕105學年HBL甲級4強今日登場，首場由上屆季軍滬江高中迎戰陣中無高三生的永仁高中，永仁靠著新人后大熱門林佳蓉與一姊陳千惠合力貢獻27分，以53：45打敗滬江，維持球隊凡進4強就闖冠軍戰的優良傳統。

小巨蛋對於這批球員而言是個夢想舞台，但偌大場地也成為各隊的夢靨，率先登場的滬江與永仁即深受其害，上半場命中率皆不理想，但永仁下半場靠著一姊陳千惠連飆兩記三分彈，率隊打出一波12：0攻勢，帶著41：31領先進入第四節。

滬江在末節曾追到剩4分落後，但永仁林佳蓉完成「三分打」，助隊鎖定勝局，校史第4次打進冠軍戰。

林佳蓉（左）。（記者劉信德攝）

陳千惠全場12分、11籃板；林佳蓉15分、13籃板，為自己爭取本屆新人后增添有利籌碼，另一位新人后熱門吳瑋茹因犯規麻煩，繳出4分、4籃板；高二主控方曉晴13分進帳。

永仁從100學年首度成軍就拿到第6，並從101學年至103學年只要打進4強，即能殺進冠軍戰，如今娘子軍保持優良傳統，殺入決賽，明日將與普門高中、南山高中勝方爭后。

落敗的滬江主力中鋒林蝶雖在8強複賽展現統治力，此役表現卻荒腔走板，出手11次僅命中2球，繳出7分、13籃板，「小可愛」陳育緹攻下全隊最高16分並外帶15籃板，蘇嘉嫻挹注13分。

陳育緹。（記者劉信德攝）