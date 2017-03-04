MLB》下週一主場迎戰太空人 殷仔、朗神可望同場亮相

陳偉殷後天將先發對戰太空人。（資料照，今日美國）

〔記者張浩群／綜合報導〕馬林魚旅美左投陳偉殷日前在春訓熱身賽先發1局無失分，第二次登板排定在6日凌晨2點主場對戰太空人，日前與隊友相撞的「朗神」鈴木一朗也可望亮相，有機會與殷仔同場出賽。

去年是陳偉殷大聯盟生涯最糟的一年，轉戰馬林魚首年，僅繳出5勝5敗、防禦率4.96，本季重新出發，首場春訓熱身賽先發大都會1局無失分，僅用9球，賽後表示，直球感覺不錯，肘傷已完全復元，殷仔下週一將再度登板，投球局數可望拉長至2局以上。

日前在守備練習與隊友相撞的鈴木一朗，目前已經恢復練習，6日的熱身賽可望復出。

鈴木一朗。（資料照，美聯社）