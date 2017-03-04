HBL》林佳蓉從小就大膽 小巨蛋人多沒在怕！

林佳蓉（左）。（記者劉信德攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕女子組永仁高中靠著膽大的菜鳥林佳蓉在第四節完成「三分打」助隊鎖定勝局，以53：45力退滬江，維持球隊凡進4強就闖冠軍戰的優良傳統，主帥時超傑表示，「我們就是秉持著關關難過關關過的心態，這些比賽對球員都是很好吸收經驗的機會。」

永仁100學年度成軍後，隨即撂下第六名的成績，並在101、102年締造二連霸，可惜103年冠軍戰不敵淡水商工，無緣締造三連后，上屆在8強止步無緣4強。

即便本屆陣中無高三學姊坐鎮，不過高一、高二娘子軍展現超齡球風，一舉在此刻扳倒滬江，接下來將與普門高中、南山高中之間的勝方，在明日爭取后座，時超傑說：「不管遇上哪個對手，我們都會步步為營，全力以赴！」

贏球功臣林佳蓉從小就不怯場，她自爆：「媽媽跟我說，以前去外面逛街，只要有攤販放音樂，我會隨即跳起舞來。」從小就大膽的林佳蓉這回在小巨蛋拚戰，就不怕壓力，反而越打越High，全場攻下15分、13籃板，為自己爭取本屆新人后增添有利籌碼。

高二主力陳千惠12分、11籃板，尤其在第三節連續飆分，幫助球隊取得絕佳優勢，她謙虛表示：「是大家齊心合作的成果，謝謝隊友願意將機會做給我。」