經典賽直擊》以色列唯一純本土球員 側投李普茲球路陰柔
2017/03/04 15:07
以色列３８歲低肩側投李普茲（Shlomo Lipetz）。（特派記者羅志朋攝）
〔特派記者羅志朋／南韓首爾報導〕今天中午以色列和韓職二軍尚武隊進行公辦熱身賽，比賽中以色列一名球路陰柔吸引不少人目光，他是低肩側投的李普茲（Shlomo Lipetz）。
上個月李普茲剛滿38歲，在以色列陣中，年紀僅次於在大聯盟累積124勝的名投馬奇斯（Jason Marquis），同時李普茲也是唯一沒在美職體系打過球、土生土長的以色列國手，今天他在3局下登板中繼，直球均速不到130公里，投1局讓對手三上三下，退場後隊友報以熱烈掌聲。
李普茲很早就接觸棒球，大學到美國念書、打棒球，球技精進，原本最快球速不到110公里，後來能夠飆到140公里。之後李普茲回到故鄉，也打過以色列棒球聯盟，上一屆和這一屆經典賽資格賽都曾代表以色列出征。
這屆經典賽以色列帶16名投手，預計以投手車輪戰對台灣隊，一般推測，以色列3名先發皆為右投，牛棚則有5名左投，加上球速不快但球路陰柔的低肩側投李普茲，屆時台灣隊將面對投球姿勢多樣化的以色列，打者如何應對是一大課題。
（特派記者羅志朋攝）
（特派記者羅志朋攝）
（特派記者羅志朋攝）
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