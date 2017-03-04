HBL》高苑、松山人氣夯！ 拖地正妹各自心有所屬

「拖地正妹」佐藤麻優（左）、Kerina。（記者劉信德攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕維持去年小巨蛋決賽慣例，本屆HBL4強再度找來「拖地正妹」佐藤麻優與Kerina負責把關所有球員的安全。

佐藤麻優是專職ShowGirl，她來自台南正巧高苑工商就是她母校，且從高中就開始支持球隊，如今當然還是支持高苑，希望他們能拿下冠軍；首次來到小巨蛋近距離看球，她覺得很新鮮，不過在場上拖地最大風險就是怕被場上奮戰的球員撞傷，她開玩笑表示：「雖然我看起來很大隻，但我還是會怕。」

Kerina也是專職ShowGirl，由於男朋友是松山高中畢業，以前也是籃球隊的一員，他也就跟著支持綠色神盾，目前最欣賞的球員正是一哥高國豪。她擁有豐富的展場經驗，首度來小巨蛋幫忙，能在場邊近距離看球員打球，讓她感到熱血沸騰。

不過Kerina在場上拖地也很害怕撞到球員或發生意外，她笑說：「我超級想戴頂安全帽，以策安全。」