經典賽》24小時內急轉彎 運動家後援投手不打了

阿克斯佛德退出經典賽。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕運動家後援投手阿克斯佛德（John Axford）昨日才和外媒分享想為加拿大爭光的決心，不料才出一天風向大變，今天宣布退出經典賽，基於「私人和職業的原因」。

阿克斯佛德2013年經典賽曾披上加拿大戰袍，這次選擇退賽，他也表達不能為加拿大奮戰的遺憾，「我身體很好，只是在時機不對的時候做出這樣的決定。」阿克斯佛德沒對退賽的原因多做說明，「我會和我的球隊（運動家）繼續待在這，不僅是球季7個月，也希望能打進季後賽。春訓我和隊友有了團隊的默契，我們想將這樣的感覺延續下去，這讓我離開春訓變得更艱難。」

除了阿克斯佛德決定退賽，運動家王牌格雷（Sonny Gray）、戴維斯（Khris Davis）、罕德瑞克斯（Liam Hendriks）也在先前退出經典賽，目前僅剩剛從巨人轉戰運動家的多明尼加籍投手卡希亞（Santiago Casilla）一人，他將在週末飛往亞利桑那，運動家總教練梅爾文（Bob Melvin）表示，不會干涉卡希亞打經典賽的意願，「看他自己怎麼決定，我們在春訓還有很多時間，如果他要打經典賽，我們也會有不同的策略。我們支持他，這點立場沒有改變。」

卡希亞。（資料照，法新社）