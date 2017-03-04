HBL》完成任務！ 普門姊妹羅培甄、羅培儀奪45分率隊晉級冠軍賽
2017/03/04 15:49
羅培甄是教練廖哲億的王牌。（記者劉信德攝）
〔記者林岳甫／台北報導〕105學年HBL甲級4強今日登場，女子組第二戰由普門高中與南山高中對決，普門靠著「羅氏姊妹」羅培甄、羅培儀合奪45分，以72：58勝出，隊史第4次晉級冠軍戰，準備在明日拚搶隊史第二冠。
羅培甄是教練廖哲億的王牌，這回在小巨蛋首戰搶攻29分，妹妹羅培儀貢獻16分，人氣最旺的中鋒劉昕妤繳出6分、15籃板與8阻攻，上屆新人后陳孟欣12分、8籃板、9助攻與7抄截。
普門上屆4強因食物中毒誤事，最終僅以老四作收，本屆捲土重來，廖哲億想完成上屆未來完成的事情，今年早已做好萬全準備，不僅找專人處理伙食，還特地將治療器材搬至台北的下榻飯店，讓子弟兵能全力在場上奮戰，明日普門將與永仁高中爭奪后冠，雙方預賽、複賽兩度交手，普門皆為贏家。
南山主力中鋒陳雅彤繳出22分、15籃板，菜鳥後衛李吟娸攻下15分，可惜難敵經驗較豐富的普門，明與滬江爭季軍。
普門7號羅培甄。（記者劉信德攝）
普門7號羅培甄。（記者劉信德攝）
陳孟欣繳出12分、8籃板、9助攻與7抄截。（記者劉信德攝）
陳孟欣繳出12分、8籃板、9助攻與7抄截。（記者劉信德攝）
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