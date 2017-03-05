HBL雙山爭冠 SBL季後賽 今日賽事預告與轉播

昨日騎士整場25顆三分球射下老鷹，厄文手感火燙砍下43分，詹姆斯也有38分演出，同時塞爾提克也擊敗湖人，雙方勝差仍保持在3場，今日騎士盼能澆熄熱火，捍衛龍頭寶座。火箭球星哈登認為專注在場上才是最重要的，其他事情一概不關心，也坦言不喜歡受到注意，今天在主場迎戰灰熊，敬請期待他的好表現。

被網友看好奪冠的「綠色神盾」松山高中，昨天一哥高國豪全場攻下24分，帶領松山前進冠軍戰，對上五度攻進小巨蛋的南山高中，最後一場賽事球員們會有什麼精采表現？請鎖定自由體育頻道。

NBA

09:00 騎士 vs. 熱火（愛爾達體育）

10:30 灰熊 vs. 火箭（緯來體育）

SBL 季後賽

17:00 璞園 vs. 勇士（緯來育樂、愛爾達育樂）

19:00 金酒 vs. 台啤（緯來育樂、愛爾達育樂）

HBL 總決賽

女子組

12:00 滬江中學 vs. 南山高中（FOX體育2台、FOX體育3台）

16:00 永仁高中 vs. 普門高中（FOX體育2台、FOX體育3台）

男子組

14:00 能仁家商 vs. 高苑工商（FOX體育2台、FOX體育3台）

18:00 南山高中 vs. 松山高中（FOX體育2台、FOX體育3台）

日職熱身賽

12:00 火腿 vs. 巨人（FOX體育台）

安麗盃

13:00起（緯來體育）