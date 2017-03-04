MLB》紅襪虛驚一場！ 普萊斯肘傷無礙不需動刀

〔體育中心／綜合報導〕紅襪總教練法瑞爾（John Farrell）今於賽後宣布好消息，上週驚傳手肘不適的王牌普萊斯（David Price），經檢查後確認傷勢無礙不須動刀，只需關機7至10日接受治療，預計週六就會重返春訓基地。

「他正逐漸康復，不用開刀、也不用挨針。」法瑞爾說，表示普萊斯將在接下來的7到10天內進行治療，然後接受評估，尚不確定何時能恢復投球。

普萊斯上週於模擬賽登板2局共投38球，不料隔天出現手肘及前臂痠痛不適，經MRI檢查發現手肘尺側副韌帶周邊積水腫脹。普萊斯隨即取消原定先發，前往印第安納接受兩位醫師檢查，所幸結果並無大礙。

紅襪普萊斯肘傷無礙。（資料照，美聯社）