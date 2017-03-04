MLB》薪酸！大聯盟王牌今年月薪僅5萬

辛德加德今年續領低薪。（美聯社）

〔記者陳人齊／綜合報導〕大都會新王牌「雷神」辛德加德（Noah Syndergaard）與球團的續約談判未果，今年將繼續領60萬美元（約新台幣1860萬），平均月薪約5萬美元（新台幣155萬元）的「低薪」。

由於辛德加德的大聯盟年資只有1年又149天，尚未達薪資仲裁資格，今年只能坐領比保障薪資53.5萬美元略高的薪資，合約中還附帶小聯盟條款，若雷神被下放小聯盟只能領約26萬美元的年薪。

辛德加德預計要到今年季後才能申請薪資仲裁，24歲的他在大都會效力2年，去年14勝9敗防禦率2.60，投183.2局飆出218K，國聯賽揚票選排名第8，而去年他只領50萬美元，身價明顯與表現不符，預料明年薪資將翻數倍。