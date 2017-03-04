世大運》舉重試辦賽今於淡大登場 許淑淨獲頒IWF最佳運動員

奧運金牌許淑淨（中）今天收到舉重總會2015年最佳運動員獎項。（舉重協會提供）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕奧運雙金得主、2017臺北世大運代言人許淑淨，今天在淡江大學紹謨紀念體育館、世大運舉重測試賽開幕典禮，獲頒2015國際舉重總會（IWF）最佳女運動員獎，由IWF名譽第一副會長、同時也是全國體育運動總會會長張朝國頒獎。

許淑淨穿著黑西裝與長褲、踩著低跟皮鞋。今日一到會場就受到許多粉絲歡迎，她大方親切與民眾合照。

許淑淨說，能夠高票獲獎，很訝異也很開心，謝謝大家支持。這也是她第一次拿到以「舉重槓鈴」為造型的獎座。

以八月的世大運為目標，許淑淨因現階段正在調整期，因此沒有參加測試賽，教練蔡溫義補充說到，已經徵召許淑淨參加世大運，目前以許淑淨的身心調整和健康管理為首要重點，能獲得世界肯定很不容易，特別在民主國家，舉重場上有表現很不容易，許淑淨有使命感、是大家的楷模。

許淑淨獲得2015年國際舉重總會最佳女運動員獎項。（世大運提供）

前來臺北參加世大運測試賽的世界大學運動總會（FISU）舉重競賽項目技術委員Aniko表示，先前許淑淨在世界舉重雜誌舉辦的網路投票中，以超過兩千票的最高票、獲得「2015最佳女舉者」殊榮，但因為其他原因未舉行頒獎典禮，國際舉重總會一直希望另覓適當機會肯定許淑淨的成就，最後選在世大運測試賽開幕典禮，安排儀式頒獎給許淑淨。

包括臺北世大運組委會執行長蘇麗瓊、FISU技術委員Aniko、國際舉重總會技術委員會委員Reiko、國際奧會委員吳經國、體發會委員紀政與陳全壽、中華民國舉重協會理事長張楊寶蓮及總教練蔡溫義，都出席了世大運舉重測試賽開幕典禮，現場見證許淑淨的榮耀時刻。

臺北世大運組委會執行長蘇麗瓊表示，感謝許淑淨和蔡溫義教練為臺北世大運增添許多光彩，希望大家八月進場觀賽，「這次想看許淑淨不必透過電視，可以到現場看！希望能把主場優勢發揮出來！」

奧運金牌許淑淨今天收到舉重總會2015年最佳運動員獎項。（舉重協會提供）

奧運金牌許淑淨今天收到舉重總會2015年最佳運動員獎項。（舉重協會提供）