經典賽》以色列投手車輪戰啟動 1：0完封尚武

以色列先發投手貝克（Corey Baker）投2局無失分。（特派記者羅志朋攝）

〔特派記者羅志朋／南韓首爾報導〕今天中午以色列和韓職二軍尚武隊進行公辦熱身賽，以色列啟用投手車輪戰，全場推出8名投手登板都未失分，最終就以1:0贏球。

以色列先發投手貝克（Corey Baker）投2局被敲2安未失分，李普茲（Shlomo Lipetz）、魏格曼（Joey Wagman）、歐蘭（R.C. Orlan）、凱茲（Alex Katz）、克瑞默（Dean Kremer）、凱力許（Jake Kalish）、奈曼（Troy Neiman）中繼各投1局，也都未失分，其中左投歐蘭飆3K，最快球速達150公里。

以色列全場敲出8支安打，3局上弗德（Sam Fuld）敲二壘安打，戴維斯（Ike Davis） 再補上一壘安打，攻下兩隊唯一1分。此役扛第一棒、中外野手的弗德，擁有8年大聯盟資歷，扛第4棒、DH的重砲手戴維斯在大聯盟打滾7年，2012年他在大都會敲出生涯最多的32轟。

今天台灣隊情蒐小組到場觀察以色列比賽，據情蒐人員透露，以色列先發都是右投手，其中貝克有可能對台灣隊先發，他屬於4分之3出手點，球會往內、外角兩邊跑，「整體來說，以色列左投比右投好，到時候對我們一定會用車輪戰，投手只要有狀況就會馬上換掉，雖然以色列投手球速快，但控球不是很好。」

該情蒐人員表示，以色列打線素質平均，沒有特別出色的打者，不像荷蘭打者有這麼好的打擊爆發力，只要台灣隊投手控球準，球速不用很快，就像熱身賽警察廳和尚武隊投手一樣，依然能夠壓制以色列打線。

以色列第一棒、中外野手弗德（Sam Fuld）具8年大聯盟資歷，現年35歲。（特派記者羅志朋攝）

以色列第四棒、指定打擊戴維斯（Ike Davis）擁有7年大聯盟資歷，2012他在大都會敲出生涯新高的32轟，長打能力驚人。 （特派記者羅志朋攝）