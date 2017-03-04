日職》大引啓次雙響砲 松坂大輔先發3局失2分

〔記者石毓琪／綜合報導〕力圖振作拚回一軍的「平成怪物」松坂大輔，今天熱身賽對養樂多先發3局失2分，養樂多靠著開路先鋒大引啓次雙響砲，5下攻進6分大局，9：4力退軟銀。

1下軟銀二壘手本多雄一失誤，雄平安打敲回第1分，軟銀在2上為松坂打進2分，2下松坂雖投出保送，接連讓3名打者出局，3下在要到2好球領先後，大引啓次敲出左外野陽春砲，戰局回到原點，總計松坂大輔3局用了53球，被敲2支安打（1轟）失2分（1責失），投出1次四壞球保送，最快球速140公里。

松坂大輔春訓猛練投，曾在一週內投了近600球，之後因身體疲勞連8天沒練投，2月25日首次實戰對巨人二軍投出3次四壞球保送，以及最速142公里，隔超過一週才再度先發出賽。

軟銀第2任投手笠原大芽4下接手，連飆3K解決養樂多打者，不過他在5下連續被敲3支安打，包括大引啓次3分打點的第2支全壘打，接著滿壘後被擊出強襲安打再掉2分，2局狂失6分，軟銀在8上代打釜元豪、川島慶三連續2支二壘打和9上長谷川勇也滾地球追回2分，最後以4：9五分差距落敗。