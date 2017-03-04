日職》大引啓次雙響砲 松坂大輔先發3局失2分
2017/03/04 18:23
〔記者石毓琪／綜合報導〕力圖振作拚回一軍的「平成怪物」松坂大輔，今天熱身賽對養樂多先發3局失2分，養樂多靠著開路先鋒大引啓次雙響砲，5下攻進6分大局，9：4力退軟銀。
1下軟銀二壘手本多雄一失誤，雄平安打敲回第1分，軟銀在2上為松坂打進2分，2下松坂雖投出保送，接連讓3名打者出局，3下在要到2好球領先後，大引啓次敲出左外野陽春砲，戰局回到原點，總計松坂大輔3局用了53球，被敲2支安打（1轟）失2分（1責失），投出1次四壞球保送，最快球速140公里。
松坂大輔春訓猛練投，曾在一週內投了近600球，之後因身體疲勞連8天沒練投，2月25日首次實戰對巨人二軍投出3次四壞球保送，以及最速142公里，隔超過一週才再度先發出賽。
軟銀第2任投手笠原大芽4下接手，連飆3K解決養樂多打者，不過他在5下連續被敲3支安打，包括大引啓次3分打點的第2支全壘打，接著滿壘後被擊出強襲安打再掉2分，2局狂失6分，軟銀在8上代打釜元豪、川島慶三連續2支二壘打和9上長谷川勇也滾地球追回2分，最後以4：9五分差距落敗。
相關新聞
- 日職》櫻花妹票選十大帥哥 2名巨人球星上榜
- 日職》廖任磊練投受注目 巨人監督讚像大聯盟強投奎托
- 中職》王柏融若挑戰日職 日球迷預測這些成績
- 日職》一軍熱身賽有望登板 廖任磊盡全力表現
- 台日對抗賽》棄投從打揮3安 陽耀勳讓日網友好奇
推薦新聞
-
中職》內川聖一主動交換球棒 王柏融想找機會打看看2017/03/04 19:21
-
SBL》璞園啟動季後賽模式 射翻富邦扳平首輪2017/03/04 19:06
-
SBL季後賽Live》台啤VS.金酒2017/03/04 19:06
-
中職》連2年交手日本隊 林泓育：台日差距不大2017/03/04 18:39
-
SBL》年度獎項陸續揭曉 宋宇軒抱走最佳第六人2017/03/04 18:08