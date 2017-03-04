SBL季後賽 Live》富邦防守崩盤 璞園6成命中大幅領先

第1節 第2節 第3節 第4節 總分 富邦 17 20 37 璞園 22 34 56

第二節

璞園攻防策略持續奏效，開節打出9：4攻勢，簡浩籃下單吃歐布萊恩之後信心大增，再於底角命中三分球，得分飆破雙位數，璞園打出氣勢，連續命中三分球拉開比數，領先富邦的幅度來到全場最大的15分。

三分手感火燙的璞園人來瘋，戴維斯還上演一次第一時間補灌的美技，富邦攻守兩端皆失靈，三分屢投不中，防守上更讓簡浩予取予求，上半場未完已飆出12分，投籃命中率百分百的精采演出。

比數拉開後璞園仍未鬆懈，持續流暢進攻，戴維斯、吳岱豪雙塔掩護讓富邦難以招架，璞園後衛群因此獲得多次投籃空檔與開後門上籃機會，上半場未完已攻破50分，富邦方面則靠球員單打，以林書緯拿下11分全隊最高，蔡文誠6分次之。

上半場富邦防守全面崩盤，讓璞園投籃命中率飆破6成，全隊已4人得分上雙，以林金榜拿下14分最高，第六人簡浩五投五中拿下12分。

第一節

SBL季後賽今天開打，由富邦、璞園揭開序幕，但開賽璞園進攻欲望強烈，前5分鐘打出12：5的攻勢力壓富邦，逼迫顏行書總教練喊出暫停。

暫停過後富邦進攻回穩，洋將歐布萊恩率先在弧頂命中三分球，開啟富邦6：0追分，但璞園快攻不斷，林金榜表現活躍，加上戴維斯中距離得分開張，簡浩高難度翻身跳投命中，璞園仍保有領先優勢。

富邦頻頻在三分線外出手，但命中率欠佳，最後6秒富邦宋宇軒操刀最後一擊，遭老將陳子威打火鍋封阻，首節打完璞園暫以22：17領先富邦。