中職》Lamigo預售票3/10全家開賣 小胖、大王邀你進場看球
2017/03/04 17:11
Lamigirls表演。（記者林宥辰攝）
〔記者林宥辰／桃園報導〕Lamigo桃猿隊今年由全家便利商店獨家取得門票銷售，今天舉辦記者會，宣佈預售票3/10日起開賣，開放上半季主場讓金猿卡友預購，3/12日早上10點起正式於全家開放預售。
今天預售活動中，猿隊球星林泓育、王柏融，從春訓訓練基地屏東趕到桃園中壢，和球迷相見歡。由於中職聯隊日前在台日對抗賽的好表現，話題也圍繞在兩人參賽心得上，林泓育說，他認為短期賽事看得出台日實力差距其實不大，真正差別在於細膩度；棒打洋聯三振王則本昂大的王柏融則說，第1個打席其實很緊張，當時打得很有力道（高飛犧牲打），就也有了信心。
3月28日是桃猿隊主場首戰，兩位球星也邀請球迷們進場支持。林泓育就說，全隊目前都很努力春訓調整，希望今年不會讓球迷失望。
Lamigo桃猿隊今年上半季活動主題趴日程：
開幕桃捷趴：3/28、3/30、3/31、4/1、4/2
伊萊克斯Speed趴：4/22、4/23
YOKOSO桃猿：5/5、5/6、5/7
又見寶島時代：5/20、5/21
愛Pet趴：6/3、6/4
動紫大盛：6/9、6/10、6/11
猿隊門票預售票即將開賣，今年活動主題趴也公布。（記者林宥辰攝）
林泓育。（記者林宥辰攝）
王柏融。（記者林宥辰攝）
相關新聞
- 棒球》誇張！到立德球場比賽 要自己灑水整理場地
- 中職》王柏融若挑戰日職 日球迷預測這些成績
- 中職》恰恰、大王攜手代言 互尬RAP頻笑場（影音）
- 中職》3局鯨吞5分定勝負 統一獅輕取樂天巨人對韓沒輸過
- 中職》王則鈞多練2個球路 希望站穩一軍中繼
推薦新聞
-
HBL》南山斬天敵能仁 連兩年殺進冠軍戰2017/03/04 17:53
-
安麗盃》16強出線 「大眼妹」周婕妤領銜4台將晉級2017/03/04 17:20
-
中職》Lamigo預售票3/10全家開賣 小胖、大王邀你進場看球2017/03/04 17:11
-
世大運》舉重試辦賽今於淡大登場 許淑淨獲頒IWF最佳運動員2017/03/04 16:40
-
經典賽》以色列投手車輪戰啟動 1：0完封尚武2017/03/04 16:39