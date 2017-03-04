安麗盃》16強出線 「大眼妹」周婕妤領銜4台將晉級

台灣選手周婕妤。（記者簡榮豐攝）

〔記者趙新天／台北報導〕2017年安麗益之源盃世界女子花式撞球錦標賽，今天下午完成24強對戰，9名台灣女將有4人打進16強戰，預計今晚會產生前8強。

今天中午展開的24強對戰中，「大眼妹」周婕妤和魏子茜都以7:1順利過關，將在晚間的16強戰上演「復仇記」。

周婕妤16強戰的對手是中國天后潘曉婷，兩人昨天在分組預賽遭遇時，周婕妤苦吞完封敗。魏子茜則是再次對上英國的凱莉．費雪。

另外晉級16強的台灣選手包括「台灣龍捲風」陳禾耘，她在24強戰以7:1輕取德國格琳，16強戰要遭遇中國的陳思明。另外吳曉雯稍早在24強台灣內戰以7:1擊敗曾經兩度奪冠的「女殺手」林沅君。

今天的24強戰，年僅16歲的陳佳樺非常可惜，她對上德國的伊凡諾夫絲卡亞已經取得6:4聽牌，沒想到第11局對手母球洗袋之後，陳佳樺6號球進攻失誤。第12局的4-9碰陳佳樺又失手，被伊凡諾夫絲卡亞連搶3局逆轉。

賽後陳佳樺說：「是經驗吧，聽牌的時候太緊張了，手有點僵硬，出桿時力道送不出去，關鍵球送給人家。」

台灣選手「大眼妹」周婕妤領銜，4台將晉級16強。（記者簡榮豐攝）

魏子茜。（資料照，記者陳志曲攝）

陳禾耘。（資料照，記者陳志曲攝）