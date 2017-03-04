MLB》奎托今向巨人報到 經典賽首輪恐缺陣
2017/03/04 18:04
〔體育中心／綜合報導〕因父親簽證因素延後報到的巨人強投奎托（Johnny Cueto）即將歸隊，總教練波契（Bruce Bochy）今賽後宣布，奎托預計今晚抵達春訓基地，但可能趕不上經典賽首輪賽事。
球團發言人則表示，奎托報到完得先完成體檢，並與球團會面後才會開始練球。這位31歲的多明尼加籍投手為了兼顧春訓及家人，決定將生病的父親接到美國就近照顧，無奈簽證作業不及因而延後報到。
由於巨人在多明尼加設有棒球學校，奎托在等待簽證期間得以維持訓練，調整進度並未落後，但目前尚未確定能否趕上經典賽首輪賽事。身為多明尼加陣中頭號王牌，奎托原定於下週對加拿大首戰掛帥先發。
奎托今向巨人報到。（資料照，美聯社）
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