SBL》李恩一季換三隊 終於首嘗季後賽滋味

李恩（資料照）

〔記者卓佳萍／彰化報導〕換上本季第三套訓練服，洋將李恩今天將代表台灣啤酒出賽，這位加拿大七呎長人首度體驗SBL季後賽，今天台啤將面對金酒，李恩露出笑容，「真的很興奮！」

李恩最早在第十一季加入台銀，當時球隊無緣晉級季後賽，上季李恩披上裕隆戰袍，幫助球隊挺進季後賽，但卻因膝蓋半月軟骨傷勢，讓裕隆陷入無洋將窘境，籃協因而在本季新增外援受傷換將條款，李恩陰錯陽差之下，成為本條款受惠第一人，他表示，感覺很奇怪，但若少了洋將，對戰力一定有很大影響。

首度參與季後賽，李恩形容自己很開心，「搭上遊覽車到彰化，我一路都保持微笑，這是我職業生涯待過最久的聯盟，終於可以打季後賽了。」他過去曾效力加拿大、菲律賓籃球聯盟。

談到加入衛冕軍台啤，李恩表示，教練系統跟過去兩隊完全不同，現在腦袋要重新放進綠衫軍系統，球隊隊友對他很好，受傷的B.戴維斯也在一旁協助，兩人有很好的私交。

本季從富邦、台銀，接著是現在的台啤，李恩表示，如果可能，他很期待富邦跟台啤在冠軍賽交手，「到時候我要跟歐布萊恩對抗，我相信會很有話題。」