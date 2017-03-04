MLB》不後悔沒打經典賽？ 雷神：又拿不到世界冠軍

〔體育中心／綜合報導〕大都會「雷神」辛德加德（Noah Syndergaard）今於熱身賽亮相，先發2局送出1K無失分，賽後被問及是否後悔婉拒經典賽徵召，雷神直截了當否認，重申自己只想專注球隊。

有別於隊友魯戈（Seth Lugo）已於上月二度先發調整、準備在下週開打的經典賽效力波多黎各，雷神直到今天才完成個人本季熱身賽首次先發，這位年輕強投去年以希望專注球隊為由，婉拒美國隊徵召。

記者在賽後詢問雷神，看到魯戈及其他隊友們紛紛將於下週投入經典賽事，是否對自己的決定感到一絲後悔，雷神斬釘截鐵回應：「沒有，一丁點都沒有，因為我是一名大都會球員。沒有人能靠打經典賽入主名人堂，或是贏得世界冠軍。」

雷神對經典賽有獨到看法。（美聯社）

雷神隨後也說，球團在今年春訓嚴格控管頂級先發的投球量，讓他更加打消參加經典賽的念頭，避免增添手臂麻煩，這也是為何他直到今天才在熱身賽首度登板。

雷神今對太空人先發2局共用29球，僅挨1安無失分，送出1K及2保送，平均球速為97英哩（約155公里），最快球速99英哩（約158公里）。

雷神將此役好表現歸功於變速球投得犀利，表示比起去年、自己對這個球種更有信心，雷神上季變速球使用率僅1成出頭，「變速球有潛力能成為我讓打者揮空的最佳武器，它騙到很多人，我很愛丟，用刁鑽變速球騙到打者的感覺很棒。」

雷神今完成本季春訓初登板。（美聯社）