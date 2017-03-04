中職》Lamigo假日漲50元 主題趴熱區要500塊

〔記者林宥辰／桃園報導〕Lamigo桃猿隊今公佈預售票於3/10日開賣，也公布上半季包括「動紫大盛音樂祭」在內的活動主題趴。票價方面，平日票價並無變動，假日則小漲50元，假日內野熱區票價為500元。

2017年Lamigo桃猿隊桃園國際棒球場主場票價公布如下：

全家FamiPort/Famiticket預售票平日內野全區票價為全票350元、半票250元。預售票假日內野東西下CDEFG區為500元不分全半、內野本壘後方東西下AB區為450元不分全半、內野東西下HIJKLM及東西上層看台全區則是全票400元、半票300元（動紫大盛內野全區加價100元）。外野全區平日一律200元不分全半，假日則一律300元不分全半。（以上票價若為現場購票則需加價50元，7局起現場購票享半票優惠）

3月10日（五）中午12：00至23：59在全家FamiPort機台開放上半季主場讓金猿卡友預購，每人每場限購四張；3月11日（六） 10：00至 23：59止讓2016年狀猿卡友機台預購，每人每場限購四張。在卡友優先購票之後，2017年Lamigo桃猿隊主場預售票預計在3月12日（日）10：00於全台全家FamiPort系統以及FamiTicket全網購票網正式開放預售（不含桃猿大盛複合式餐飲區）。憑預售票可於動紫趴當天憑票兌換「極速動紫球員卡」乙張（兌換辦法另行公布）。

上半季主題趴及動紫大盛音樂祭日程公布如下：

開幕桃捷趴：3/28、3/30、3/31、4/1、4/2

伊萊克斯SPEED趴：4/22、4/23

YOKOSO桃猿：5/5、5/6、5/7

又見寶島時代：5/20、5/21

愛Pet趴：6/3、6/4

動紫大盛：6/9、6/10、6/11

猿隊今年上半季活動主題趴確定。（記者林宥辰攝）