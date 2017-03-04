HBL》南山斬天敵能仁 連兩年殺進冠軍戰

南山連2年殺進冠軍賽。（記者劉信德攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕105學年度HBL四強賽今於小巨蛋熱鬧開戰，男子組衛冕軍南山高中對決「天敵」能仁家商，隊長李家慷末節初就五犯離場，所幸二年級主控陳又瑋接管戰局，攻下全隊最高16分、7籃板、4助攻和6抄截，率領南山高中67：56擊敗能仁家商，挺進冠軍戰。

兩隊本學年度於預賽、複賽和準決賽三度對決，能仁取得2勝1敗的對戰優勢，四強賽第四度對決，上半場南山展現奪勝決心，前鋒張鎮衙半場飆進3記3分彈，攻下全隊最高11分，隊長李家慷則挹注9分；能仁則靠謝亞軒一人苦撐，攻下全場最高16分，其餘隊友皆未能突破雙位數，半場打完，能仁11分落後。

第三節雙方陷入膠著，能仁稍微將比數縮小至個位數，決勝第四節，兩隊主力李家慷和陳范柏彥皆背負「犯規麻煩」，李家慷於終場前7分07秒，進攻犯規，率先五犯離場，陳范柏彥則於1分半鐘時退場。

隊長李家慷五犯畢業，二年級主控陳又瑋挺身而出，反而帶領球隊拉出8：2的攻勢奠定勝基。

自從決賽在小巨蛋舉行後，南山全勤五度「攻蛋」，HBL在94、95學度連兩季小巨蛋決賽，南山各獲亞、冠軍，96學年度起移師台大體育館，睽違7年後，103學年度重返小巨蛋，南山連3季晉四強，去年則拿下小巨蛋第二座冠軍，今年則再度殺進決賽。

能仁謝亞軒獨撐大局。（記者劉信德攝）

南山隊長李家慷五犯離場。（記者劉信德攝）