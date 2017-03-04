安麗盃》人性化安排 賽事冠軍當場領百萬現金

安麗盃冠軍獎金選手可直接領取現金。（記者簡榮豐攝）

〔記者趙新天／台北報導〕安麗益之源盃世界女子花式撞球錦標賽，20年來都是國內、外好手最喜愛的賽事，除了比賽安排順暢，觀眾熱情，主辦單位人性化的安排，比賽結束後選手直接領取現金獎金也是關鍵。

亞洲花式撞球聯盟會長涂永輝今天帶著比賽獎金現身台北體育館，他很有經驗地為選手準備兩種幣別：台幣200萬元和美金8萬元，他說：「希望台灣選手能拿冠軍，直接把這一整包100萬台幣領走。如果是外國選手的話，就讓她們領美金。」

今年安麗益之源盃總獎金是9萬3400美元（約台幣291.6萬元），冠軍獎金3萬4000美元，亞軍則是1萬3000美元。能晉級會內賽最少都有300美元獎金可拿，對國內外選手來說，最重要的是賽後直接領到現金。

資深球評趙豐邦就說：「國際性大比賽能領現金的真的不多，以前出去國外比賽，有些國家的主辦單位常常以匯款手續有問題一拖再拖，有些甚至比賽打完1年多，獎金才進到銀行帳戶裡。」相較之下安麗益之源盃的安排真的很人性化。