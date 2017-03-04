中職》富邦慘輸斗山 神盾賽後離奇受傷

富邦悍將洋投神盾。（記者徐正揚攝）

〔記者徐正揚／高雄報導〕富邦悍將今年第1次到立德棒球場比賽，場內場外都有狀況，比賽以4：18慘輸斗山熊，賽後神盾手指被休息室的電風扇葉割傷。

富邦前2局發生5次失誤，被斗山猛攻19人次狂敲12安，才打3局就以2：16落後14分，首席教練劉榮華表示，比賽中的狀況確實很多，不論好壞都是寶貴的經驗，可以利用春訓趕快改正。

回鍋中職轉隊富邦的神盾，抵台10天來首次在熱身賽登板，中繼2.2局用42球，只挨2安失1分，飆3Ｋ僅1保送，球速最快催到144公里，已經進入比賽狀態，是富邦這場最大的收穫。

神盾賽後與全隊擠在約10坪大的一壘休息區更衣，身高195公分的他舉起右手要脫球衣時，手指被正上方運轉中的電風扇扇葉打到，痛得大叫一聲「啊！」並趕緊止血，幸好投球慣用的左手沒事。