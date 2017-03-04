SBL》年度獎項陸續揭曉 宋宇軒抱走最佳第六人

富邦宋宇軒奪最佳第六人。（記者廖耀東攝）

〔記者卓佳萍／彰化報導〕第十四季SBL例行賽年度獎項陸續揭曉，今天季後賽首輪第一場比賽頒發最佳第六人獎項，由富邦後衛宋宇軒獲得。

宋宇軒本季從金酒轉隊到富邦，他從板凳出發，擔任重要的角色球員任務，他例行賽平均上場18分鐘，繳出9.7分、2.2籃板數據，投籃命中率達45.14%。

今天比賽進行到中場休息時，宋宇軒接獲此獎項，他表示，很感謝富邦給他機會，很榮幸拿到這個獎，希望球迷為我們加油。

富邦宋宇軒奪最佳第六人。（記者廖耀東攝）