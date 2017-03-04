經典賽直擊》評以色列 尚武教頭：打者普通、投手有亮點
2017/03/04 18:30
以色列捕手拉凡威（Ryan Lavarnway）。（特別記者羅志朋攝）
〔特派記者羅志朋／南韓首爾報導〕今天中午以色列和韓職二軍尚武隊進行公辦熱身賽，以色列啟用投手車輪戰，全場推出8名投手登板都未失分，最終就以1:0贏球。
尚武隊總教練朴治王表示，以色列打者的打擊能力普通，尤其選球方面沒有荷蘭好，「荷蘭太厲害了！」另外，以色列的守備和跑壘，很明顯經過幾次刻意戰術試探，就看出其生澀程度。
以色列第4棒、打DH的重砲手戴維斯在大聯盟打滾7年，2012年他在大都會敲出生涯最多的32轟，長打能力驚人，不過，朴治王認為，戴維斯選球不穩定，尤其變化球攻擊能力較差，很容易被引誘球吊中出棒。
和攻擊、守備和跑壘相較，朴治王說，以色列投手戰力還不錯，今天出場的投手凱茲、克瑞默球速都接近150，是這場比賽投手群的亮點。
以色列第四棒、指定打擊戴維斯（Ike Davis）擁有7年大聯盟資歷，2012他在大都會敲出生涯新高的32轟，長打能力驚人。 （特派記者羅志朋攝）
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