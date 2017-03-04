中職》教球迷練新曲 統一獅啦啦隊Uni-girls提前熱身

〔記者徐正揚／高雄報導〕統一獅自昨天起連續2天在澄清湖棒球場參加2017年港都盃跨聯盟交流賽，隨隊到場的Uni-Girls也提前為新球季熱身，推出「無懼」、「統一尚勇」、「最強統一獅」、「一百分的球迷」、「決勝時刻」、「SEE YOU AGAIN」近15首歌曲，在看台上表演並教球迷學習這些新曲，3月16至18日連續3場在斗六棒球場的公辦熱身賽還會再次帶領球迷為新球季暖身。

Uni-Girls在澄清湖球場為新球季熱身。（統一球團提供）

Uni-Girls在澄清湖球場為新球季熱身。（統一球團提供）

Uni-Girls在澄清湖球場為新球季熱身。（統一球團提供）