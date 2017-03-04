中職》連2年交手日本隊 林泓育：台日差距不大
2017/03/04 18:39
林泓育。（記者林宥辰攝）
〔記者林宥辰／桃園報導〕台日對抗賽這幾天成為球迷間話題，今參與球隊預售票開賣記者會的林泓育，連兩年和日本隊交手，他認為台灣實力其實沒有差日本太多，主要差在攻防細膩度。
林泓育說，兩場打起來，他認為台日間實力相差其實沒有想像中多，真要說有差，是差在細節。林泓育認為，經典賽台灣隊面對荷蘭、南韓等強隊也一樣，一場球賽要看臨場，沒有一定輸贏。
林泓育連2年出征台日對抗賽。（記者林正堃攝）
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