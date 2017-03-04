網球》強忍阿嬤過世悲痛 林翰智圓山青少年網賽封王

強忍阿嬤過世悲痛，林翰智圓山青少年網賽封王。（圓山友潛會提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕第3屆的2017圓山聯誼會青少年菁英網球邀請賽順利落幕， 我國本屆世青代表隊林翰智強忍著阿嬤日前過世悲痛，先後以6：4、6：1擊退張耀元、陳重宇等勁敵，贏得冠軍及獎金3萬元，賽後他說：「感謝大會讓我們有很好的練習機會。」

就在圓山論拍前夕，與林翰智頗為親近的阿嬤突然過世，讓他心情大受影響，甚至初登場失誤連連，打得有些失常，「阿嬤以前常來看我比賽，最近因開刀感染過世，全家都很難過，我爸因此無法陪我過來出賽。」

林翰智表示，第一場剛開始有些緊張，「因為我年紀比他們大一點，好像不能輸，心理上有些壓力。不過第二場狀況比較好，加上對手球路較平，不會太旋，比較適合我的打法。」

這賽事由國內熱心網運的「圓山友潛會」舉辦，邀請全國14歲排名前4的男子新生代，齊赴私人俱樂部性質的圓山聯誼會進行對抗 ，來自彰化花壇國中、已連2年參賽的林翰智， 對於連勝兩位同校隊友，抱走生平次高獎金，信心頗受鼓舞：「之前台積之友盃12歲菁英賽奪冠獎金是4萬8，這次3萬元算第2多，而且只打兩場。」

身材不高、速度飛快的林翰智，國小三年級才開始打網球，曾在四維盃學童賽拿過5次冠軍 。出身嘉義的他，當年為了尋求更好的網球環境，五下從港坪國小轉到花壇國小，花壇總教頭賴建豪表示，林翰智球速控制力相當好、變化多，尤其反拍瞬間加速能力出色，整體節奏也不錯，但受限體型，發球缺乏威力，二發變化不足，常因二發不佳而吃虧。

林翰智去年開始角逐ITF國際青少年網賽，最佳為香港5級賽事獲單打亞軍，目前世界青少年排名300多，他希望今年底闖進200內。賴建豪認為愛將有世界50名內潛力：「希望他明年挑戰四大賽青少年組。」

身材不高、速度飛快的林翰智，球速控制力相當好、變化多，尤其反拍瞬間加速能力出色。（圓山友潛會提供）

本屆參賽四人中，多達三人來自花壇國中，花壇總教練賴建豪（左起）對陳重宇、林翰智、張耀元等愛將表現感到滿意。（圓山友潛會提供）