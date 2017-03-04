經典賽》對中職失3分 大王棒下亡魂則本昂大明「補考」

則本昂大。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕台日對抗賽首場先發則本昂大將在明天日本隊和歐力士熱身賽出賽，趕在正式賽開打前把握最後2局實戰機會，稍早同隊的前輩、當家捕手嶋基宏退賽，則本也表達對他的不捨和可惜。

則本昂大上一場出賽是2月28日和中職對打的台日對抗賽，當時他先發3局被打6支安打失3分，包含被王柏融敲出的驚天中外野2分砲，回想當天自己投球步調打亂，則本坦言「被打的球都太甜了」，今天他利用休假日回到球場練投35球，希望能確實地在投球前調整好狀態。

明天熱身賽獲得2局「補考」機會，則本昂大表示，盼能藉此迎接自己想做的事情，「結果就是一切，我想把球投好，下丘前不失分。」

歐力士今天與中國打公辦熱身賽，對上陳用彩敲出三支長打，5：2賞中國一敗，不過日本隊近4場熱身賽拿下1勝3敗，狀況也不佳，加上主戰捕手嶋基宏大賽前退出，明天最後一場熱身賽調整格外重要。