經典賽》對中職失3分 大王棒下亡魂則本昂大明「補考」
2017/03/04 20:44
則本昂大。（資料照，記者林正堃攝）
〔體育中心／綜合報導〕台日對抗賽首場先發則本昂大將在明天日本隊和歐力士熱身賽出賽，趕在正式賽開打前把握最後2局實戰機會，稍早同隊的前輩、當家捕手嶋基宏退賽，則本也表達對他的不捨和可惜。
則本昂大上一場出賽是2月28日和中職對打的台日對抗賽，當時他先發3局被打6支安打失3分，包含被王柏融敲出的驚天中外野2分砲，回想當天自己投球步調打亂，則本坦言「被打的球都太甜了」，今天他利用休假日回到球場練投35球，希望能確實地在投球前調整好狀態。
明天熱身賽獲得2局「補考」機會，則本昂大表示，盼能藉此迎接自己想做的事情，「結果就是一切，我想把球投好，下丘前不失分。」
歐力士今天與中國打公辦熱身賽，對上陳用彩敲出三支長打，5：2賞中國一敗，不過日本隊近4場熱身賽拿下1勝3敗，狀況也不佳，加上主戰捕手嶋基宏大賽前退出，明天最後一場熱身賽調整格外重要。
相關新聞
- 經典賽直擊》熱身賽19支0 韓重砲崔炯宇終於敲安
- 經典賽直擊》評以色列 尚武教頭：打者普通、投手有亮點
- 經典賽》24小時內急轉彎 運動家後援投手不打了
- 經典賽直擊》以色列投手車輪戰啟動 1：0完封尚武
- 經典賽直擊》以色列唯一純本土球員 側投李普茲球路陰柔
推薦新聞
-
MLB》看達比修投球獲靈感 小史改良姿勢有成（影音）2017/03/04 22:30
-
SBL季後賽Live》台啤決勝節怒飆分 宰金酒2勝到手2017/03/04 21:26
-
經典賽》對中職失3分 大王棒下亡魂則本昂大明「補考」2017/03/04 20:44
-
高爾夫》HSBC女子錦標賽第3回合 魏聖美領先、龔怡萍列492017/03/04 20:35
-
HBL》一哥94猛！高國豪奪24分 率松山連3年爭冠2017/03/04 20:03